Tennis : Le clan Federer se prononce sur sa succession !

Publié le 18 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 18 décembre 2020 à 21h39

Bien qu’ils aient encore démontré cette année qu’ils avaient leur mot à dire, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ne sont pas éternels. Pour l’entraîneur du Suisse, l’avenir du tennis n’est pas menacé, et ces grands champions y joueront un rôle encore après leur retraite.

Si Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont à eux trois écrit les plus belles pages de l’histoire du tennis aux yeux de nombreux observateurs, ces géants ne sont pas éternels. Alors que la nouvelle génération s'impose au fil des années, le « Big Three » sera bien contraint un jour où l’autre de raccrocher. Si l’Espagnol et le Serbe ont encore dominé la saison 2020 sur leur surface de prédilection, le Suisse, du haut de ses 39 ans, bataille pour revenir sur les courts la saison prochaine. Si certains sont inquiets de ce qu’il adviendra de la discipline après la retraite de ces icônes, Ivan Ljubicic ne semble pas inquiet.

« Ils sont amoureux du tennis »