Tennis : Roger Federer s’enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 16 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Depuis plus de dix ans, Roger Federer et Novak Djokovic trustent les toutes premières places du classement mondial. Une rivalité à part pour le Suisse.

Il y a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic… et les autres. Alors que Roger Federer a récemment laissé planer le doute sur une éventuelle retraite, le Suisse de 39 ans a aussi évoqué ses plus grandes oppositions sur le circuit. Bien qu’il entretienne avec Rafael Nadal un lien presque intime car ils co-détiennent le record de Grands Chelems (20), Roger Federer sait aussi que Novak Djokovic lui a apporté beaucoup. Le Serbe a affronté le Suisse pas moins de 50 fois et mène d’ailleurs 27-23 dans leurs confrontations.

« Nous tirons le meilleur l’un de l’autre »