Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Simon s’enflamme pour la carrière de Tsonga !

Publié le 13 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Aujourd'hui en fin de carrière, Jo-Wilfried Tsonga a été tout proche des meilleurs mondiaux selon Gilles Simon.

À 35 ans, Jo-Wilfried Tsonga est aujourd'hui 62e mondial. Si les meilleurs heures du Sarthois sur le circuit ATP semblent désormais derrière lui, Tsonga se bat toujours pour rester compétitif. Cinquième mondial en 2012, le Français est passé tout prêt d’obtenir un Grand Chelem. Finaliste à l’Open d’Australie en 2008, demi-finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon, le palmarès de Jo-Wilfried Tsonga semble être le meilleurs des 4 nouveaux Mousquetaires Français (Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon), et ce n’est pas Gilles Simon qui dira le contraire.

« Il n'a pas pu battre Federer, Nadal et Djokovic d’affilée »