Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Le clan Thiem se compare aux meilleurs !

Publié le 11 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Après avoir remporté son premier Grand Chelem, Dominic Thiem s'annonce encore plus comme un des leaders de la nouvelle garde du tennis. Pour Nicolas Massu, son entraîneur, le joueur autrichien est déjà au niveau du Big Three.

La jeunesse pointe le bout de son nez et devient très pressante. Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent toujours le tennis mondial, le Big Three commence à laisser de plus en plus de miettes. Sans doute, le poids de l'âge pour ces trois monstres sacrés. Après plusieurs nouvelles générations annoncées et disparues aussi vite qu'elles sont venues, la Next Gen semble enfin tenir le bon bout. Pour la troisième année d'affilée, un jeune talent a remporté les ATP Finals. Daniil Medvedev a ainsi succédé à Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Comme l'an dernier, avec notamment une finale incroyable à l'US Open, le Russe a terminé la saison sur un rythme intenable et semble armé pour prendre la relève.

« S'il y en a un qui peut rivaliser avec le Big Three, c'est bien Dominic Thiem »