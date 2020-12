Tennis

Tennis : Le clan Thiem annonce la couleur pour les Jeux Olympiques !

Publié le 2 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem cette année, Dominic Thiem a encore franchi un cap. L’Autrichien, qui a fait des Jeux Olympiques de Tokyo un objectif, sera soutenu par son père et entraîneur.

Après avoir plusieurs fois échoué sur la dernière marche, Dominic Thiem a enfin débloqué son compteur en Grand Chelem cette année. En remportant l'US Open face àAlexander Zverev, l'Autrichien, s’est un peu plus affirmé comme le fer de lance de la « Next Gen ». S’il a terminé sa saison sur une note frustrante, battu en finale du Masters par Daniil Medvedev, le joueur de 27 ans est déjà tourné vers ses prochains objectifs. Le numéro 3 mondial a notamment érigé les Jeux Olympiques de Tokyo comme objectif, une décision inattendue pour son père et entraîneur.

« Il doit conserver ce niveau et continuer »