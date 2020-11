Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Paul-Henri Mathieu prévient le «Big 3» !

Publié le 27 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après avoir outrageusement dominé le tennis mondial pendant de nombreuses années, Djokovic, Nadal et Federer voient la Next Gen s’affirmer. Pour Paul-Henri Mathieu, le rôle de fer de lance de Dominic Thiem est primordial.

Cette saison, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont encore ajouté des titres majeurs à leurs palmarès respectifs. Mais la fin de saison, notamment le Masters de Londres a révélé une tendance, le « Big 3 » n'est plus aussi dominateur. Une génération conquérante s'affirme, portée par un Dominic Thiem vainqueur de son premier grand chelem cette année à l’US Open, mais aussi par Daniil Medvedev qui a tout écrasé sur son passage en fin d’année. La saison 2021 devrait voir cette « Next Gen » franchir un nouveau cap, comme l’imagine Paul-Henri Mathieu dans des propos rapportés par We Love Tennis . Le Français érige même l'Autrichien en leader de sa génération.

« Ceux qui les talonnent ont plus confiance en eux »