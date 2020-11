Tennis

Tennis : Thiem annonce la couleur pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Publié le 26 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur de l’US Open cette saison et numéro 3 mondial, Dominic Thiem espère bien performer la saison prochaine et notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Dominic Thiem a changé de statut cette saison. Finaliste de l’Open d’Australie en début de saison, le joueur autrichien a finalement remporté le premier Grand Chelem de sa carrière. Le 13 septembre dernier, Thiem battait Alexander Zverev pour s’adjuger le titre à l’US Open. Par la suite, le numéro 3 mondial a atteint les quarts de finale à Roland-Garros et a terminé la saison sur une défaite face à Daniil Medvedev en finale du Masters.

« J’ai hâte de concourir pour une médaille »