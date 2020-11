Tennis

Tennis : Dominic Thiem dresse le bilan de sa très bonne saison !

Publié le 26 novembre 2020 à 14h35 par H.K.

Vainqueur de l’US Open et finaliste à l’Open d’Australie, Dominic Thiem a réalisé une très grosse saison sur le circuit ATP. Et l’Autrichien a tenu à faire le bilan et à afficher ses ambitions pour l’année 2021…

Dominic Thiem s’est affirmé comme l’une des grosses pointures du Tennis mondial cette saison. Après avoir donné beaucoup de fil à retordre en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, l’Autrichien a remporté l’US Open. Une très grosse saison qui semble satisfaire l’Autrichien, qui a tenu à faire le bilan de son année 2020 réussie et à afficher ses ambitions pour la saison prochaine…

« J’ai de gros objectifs pour 2021 »