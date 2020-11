Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… Cette sortie sur le débat du GOAT

Publié le 25 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que la fin de carrière approche pour chacun, le débat pour départager Federer, Nadal et Djokovic pour le titre de GOAT fait rage. Ancien numéro 1 mondial, Stan Smith ne cache pas sa préférence pour le Suisse.

17 titres du Grand Chelem pour Novak Djokovic, 20 pour Rafael Nadal et Roger Federer. Déjà dans l’histoire de la balle jaune, ces immenses champions n’ont plus rien à prouver, ou presque. Alors que leurs carrières s’achèveront un jour ou l’autre, les trois rivaux doivent encore se départager pour le titre de « GOAT ». Absent des débats en 2020 pour se faire opérer du genou, Roger Federer semble, à 39 ans, le plus proche de raccrocher. Alors qu’il fera son retour en janvier prochain pour l’Open d’Australie, le Suisse semble déjà avoir les grâces d’un de ses illustres prédécesseurs, en la personne de Stan Smith.

« Il joue comme nous »