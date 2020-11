Tennis

Tennis : Rafael Nadal dévoile ses objectifs pour 2021 !

Publié le 22 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Battu en demi-finale des ATP Finals de Londres par Daniil Medvedev, Rafael Nadal ne s’est pas attardé sur cette défaite et est déjà focalisé sur l’année prochaine.

Les années n’ont pas d’impact sur lui. À l’instar d’un Roger Federer et de ses 39 bougies, Rafael Nadal (34 ans) fait encore partie du gratin mondial du tennis. Même s’il s’est incliné en demi-finale du Masters de Londres, ce samedi, contre Daniil Medvedev (3-6, 7-6, 6-3), le Taureau de Manacor est bien décidé à régner sur le circuit ATP encore longtemps. Après avoir obtenu un nouveau succès à Roland-Garros cette année, Rafael Nadal ne changera pas ses objectifs pour la saison prochaine.

« Ma motivation est la même : être compétitif et essayer de gagner »