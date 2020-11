Tennis

Tennis : Rafael Nadal rend hommage à son prochain adversaire !

Publié le 20 novembre 2020 à 18h35 par A.D.

Tombeur de Stefanos Tsitsipas pour son dernier match de groupes au Masters de Londres, Rafael Nadal se frottera à Daniil Medvedev ce samedi en demi-finale. Interrogé sur son futur adversaire, le Majorquin a fait son éloge.

Grâce à sa victoire face à Stefanos Tsitsipas ce jeudi, Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres. Pour ce grand rendez-vous, le numéro 2 mondial devra se frotter à Daniil Medvedev ce samedi. Un adversaire que Rafael Nadal ne compte pas du tout prendre à la légère. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le Majorquin n'a pas tari d'éloges à l'égard du Russe.

«Je devrai être à 100 % si je veux avoir une chance»