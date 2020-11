Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal… Medvedev se compare aux meilleurs !

19 novembre 2020

Très en forme en cette fin d’année, Daniil Medvedev s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP Finals en dominant facilement Novak Djokovic. Daniil Medvedev reste conscient de l’exploit qu’il a réalisé.

Après Alexander Zverev, c’est Novak Djokovic qui a plié sous les coups de Daniil Medvedev. Ce mercredi, le Russe n’a laissé aucun espoir au numéro 1 mondial, sèchement battu 6-3, 6-3. Daniil Medvedev est ainsi qualifié pour les demi-finales. Même s’il jouera son dernier match de poule contre Diego Schwartzman ce vendredi, Daniil Medvedev peut légitimement viser plus loin. À 24 ans, Medvedev est en pleine forme et sort d’une victoire lors du Masters de Paris-Bercy. En demi-finale, il sera opposé à Dominic Thiem, Rafael Nadal ou Stefanos Tsitsipas, mais aucun ne lui fait peur car il connaît les secrets du succès.

« Jouer contre un membre du Big 3 reste un challenge très difficile »