Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour Daniil Medvedev !

Publié le 19 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Battu par Daniil Medvedev lors de son deuxième match de l’ATP Finals (6-3, 6-3), Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges sur son adversaire russe.

C’est le joueur en forme de cette fin d’année. Alors qu’il est récemment sorti vainqueur du Masters de Paris-Bercy, égalant ainsi son meilleur classement en carrière (4e), Daniil Medvedev n’en fini plus d’enchainer les bonnes performances. Déjà victorieux d’Alexander Zverev lors de son premier match au Masters de Londres (6-3, 6-4), Medvedev a remis ça ce mercredi pour s’imposer facilement devant Novak Djokovic (6-3, 6-3). Le numéro 1 mondial n’a rien pu faire contre la force de frappe de Daniil Medvedev. Avec cette victoire, le russe est qualifié pour les demi-finales. Le Joker , lui, jouera son avenir dans la compétition contre Alexander Zverev, ce vendredi. En attendant, il a félicité Daniil Medvedev.

« Il a été meilleur que moi, pas de doute là-dessus »