Tennis

Tennis : Diego Schwartzman rend hommage à Novak Djokovic !

Publié le 16 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic pour son premier match à l’ATP Finals, Diego Schwartzman a salué le Serbe à l'issue de la rencontre.

Novak Djokovic n’aura laissé aucune chance à Diego Schwartzman. Pour leur premier match de l’ATP Finals de Londres, le Serbe et l’Argentin s’affrontaient ce lundi dans le groupe « Tokyo 1970 » . Novak Djokovic s’est imposé (6-3, 6-2) et se retrouve en tête de la poule alors que le deuxième match du jour opposera les deux derniers finalistes du Masters de Paris-Bercy, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Le récent demi-finaliste à Roland-Garros, Diego Schwartzman, a tenu a félicité Novak Djokovic après un combat remporté d’une main de maître par le Serbe.

« Tout est difficile contre lui »