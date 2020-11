Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Schwartzman annonce la couleur pour Londres

Publié le 10 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que les ATP Finals s'approchent à grand pas, Diego Scwhartzman s'apprête à découvrir le tournoi. Et le joueur argentin se méfie particulièrement de Novak Djokovic et de Rafael Nadal.

Le plateau s'annonce relevé. Les ATP Finals débutent ce dimanche avec du beau monde. Le Masters de fin d'année réunit les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée. Après avoir fait l'impasse sur Paris-Bercy, Novak Djokovic sera de retour à Londres. Le numéro 1 mondial, vainqueur à cinq reprises du tournoi, aura l'occasion d'égaler son rival Roger Federer. Tandis que Rafael Nadal court toujours après un premier sacre. Dominic Thiem sera lui aussi au rendez-vous, fort de sa victoire lors du dernier US Open. Au-delà des habitués, comme Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas, les deux derniers vainqueurs, le tournoi accueillera deux nouveaux : Andrey Rublev et Diego Schwartzman. Daniil Medvedev, tout juste auréolé du Rolex Paris Masters, est le dernier qualifié pour ces ATP Finals.

« Djokovic et Nadal, c'est comme un bras de fer qu'ils gagnent rapidement »