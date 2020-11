Tennis

Tennis : Rafael Nadal explique ses difficultés à Bercy !

Publié le 8 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que Daniil Medvedev vient d'ajouter le Rolex Paris Masters à son palmarès, Rafael Nadal n'y est toujours pas parvenu. Mais le taureau de Manacor ne dramatise pas.

L'Arbre de Fanti attendra... Battu en demi-finale par Alexander Zverev, Rafael Nadal n'ajoutera pas le Rolex Paris Masters à sa collection cette année. Car, oui, le taureau de Manacor n'a pas encore tout gagné. Malgré son record en Grand Chelem avec 20 titres et le deuxième palmarès le plus fourni en Masters 1000. Paris-Bercy est le seul tournoi de cette catégorie à échapper à Rafael Nadal avec Miami. Alors que Novak Djokovic, recordman du tournoi avec six succès, était absent, une occasion unique se présentait au Majorquin. Mais le numéro deux mondial est tombé sur plus fort que lui.

« Il n'y a pas de malédiction à Bercy »