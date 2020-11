Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait le bilan après sa défaite à Paris !

Publié le 8 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Défait en deux sets par Alexander Zverev en demi-finale du Masters de Paris, Rafael Nadal a affirmé que ce n'était pas une mauvaise semaine pour lui, et que sa participation dans la capitale l'aiderait en vue des ATP Finals de Londres.

Après une défaite en quart de finale de l'Open d'Australie contre Dominic Thiem, et une défaite au même stade de la compétition à Rome face à David Schwartzman, Rafael Nadal a concédé sa troisième défaite en tournoi officiel cette saison ce samedi face à Alexander Zverev, échouant ainsi aux portes de la finale du Masters de Paris, qu'il n'est jamais parvenu à remporter. L'absence de Novak Djokovic lui était pourtant favorable mais, alors qu'il n'avait plus joué en indoor depuis presque un an, le numéro 2 mondial n'a pas fait le poids face à l'Allemand, s'inclinant en deux sets. Toutefois, Rafael Nadal est convaincu que cette défaite lui servira lors des ATP Finals de Londres, qui se dérouleront du 15 au 22 novembre.

« Je pense que ça va m’aider pour Londres »