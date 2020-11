Tennis

Tennis : La réaction de Rafael Nadal après sa défaite face à Zverev !

Rafael Nadal s’est incliné en demi-finale du Masters 1000 de Paris Bercy face à Alexander Zverev, qui marche sur l’eau en ce moment. L’Espagnol s’est montré beau joueur en marge de la rencontre.

Ce n’est pas encore cette année que Rafael Nadal remportera le Masters 1000 de Paris ! Le Majorquin s’est incliné en demi-finale face à Alexander Zverev en deux sets ce samedi (6-4 ; 7-5), et manque encore une fois l’occasion de soulever ce trophée qui lui échappe. L’Allemand quant à lui, poursuit sa belle fin de saison après ses deux victoires consécutives aux tournois de Cologne, et défiera en finale ce dimanche le Russe Daniil Medvedev. Le numéro deux mondial aura encore une occasion d’étoffer son palmarès cette saison, à Londres, mais sa défaite ce samedi va tout de même lui laisser des regrets.

« J’accepte la défaite »