Tennis

Tennis : Wawrinka s’enflamme après sa victoire contre Rublev !

Publié le 6 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après être venu à bout en 3 sets d’un Andrey Rublev en pleine bourre, Stanislas Wawrinka a rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Paris. En cette fin de saison, le Suisse retrouve son niveau pour son plus grand bonheur.

Andrey Rublev était irrésistible en cette fin de saison, mais il a fini par tomber sur un os à Bercy ! Jeudi, le Russe a chuté face à un grand Stan Wawrinka, au terme d’un match disputé, conclut en 3 sets (1-6 ; 6-4 ; 6-3). Le Suisse s’invite ainsi parmi les huit derniers prétendants au titre du Masters 1000 de Paris, et défiera Alexander Zverev, tombeur d’Adrian Mannarino, pour rallier le dernier carré. Après sa victoire au premier tour, le joueur de 35 ans avait évoqué sa retraite, et sa volonté de performer à son meilleur niveau tant que ce serait possible.

« Continuer à me pousser »