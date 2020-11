Tennis

Tennis : Après sa dernière victoire, Nadal fait passer un message pour son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

A l’issue de sa victoire en huitième de finale du Rolex Paris Masters face à Jordan Thompson, Rafael Nadal a évoqué la suite de sa carrière.

Vainqueur dans la douleur de Feliciano Lopez lors de son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Rafael Nadal a, encore, rencontré des difficultés ce jeudi. Face à Jordan Thompson, l’Espagnol s’est montré intraitable durant le premier set, mais a dû sauver une balle d'une manche partout au deuxième set. Finalement victorieux de son duel (6/1 7/6), Rafael Nadal a rendez-vous vendredi avec son compatriote Pablo Carreno-Busta, avec l’objectif de rallier les demi-finales du tournoi parisien.

« J’espère continuer aussi longtemps que possible »