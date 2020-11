Tennis

Tennis : La réaction de Nadal après sa qualification en demi-finale de Bercy !

Publié le 6 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Jamais vainqueur du Rolex Paris Masters, Rafael Nadal voit cette année une opportunité unique. Après un match compliqué contre Pablo Carreno Busta, le Majorquin rejoint les demi-finales.

Trois sets pour se projeter en demi-finale. Opposé à Pablo Carreno Busta, Rafael Nadal a dû batailler pour rejoindre le dernier carré du Rolex Paris Masters. Après deux manches disputées, le numéro 2 mondial a finalement pris le dessus sur son compatriote. Le Majorquin se rapproche un peu plus de son objectif : remporter son premier tournoi de Paris-Bercy. Et avec l'absence de Novak Djokovic, quintuple vainqueur à l'AccorHotels Arena, une occasion en or se présente à Rafael Nadal.

« Il faut que je travaille plus sur mon retour »