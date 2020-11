Tennis

Tennis : Quand Novak Djokovic est comparé à une prodige polonaise

Publié le 8 novembre 2020 à 17h35 par A.D.

Alors qu'elle vient de remporter Roland-Garros, Iga Swiatek aurait un air de Novak Djokovic. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Mats Wilander.

A la surprise générale, Iga Swiatek a remporté Roland-Garros cette saison. A seulement 19 ans, le prodige polonaise a remporté son tout premier tournoi du Grand Chelem. Interrogé par Eurosport sur Swiatek, Mats Wilander a estimé qu'elle avait du Novak Djokovic en elle. Alors que cette comparaison peut en surprendre plus d'un, la légende suédoise s'est expliquée.

«Elle me rappelle un peu Novak Djokovic»