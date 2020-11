Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour ce record !

Publié le 7 novembre 2020 à 10h35 par A.D.

Pour la sixième fois de sa carrière, Novak Djokovic va finir l'année en tant que numéro un mondial. Grâce à cette performance, l'ogre serbe égale le record de Pete Sampras. Une nouvelle qui le comble de bonheur.

Novak Djokovic rejoint Pete Sampras. Alors qu'il finira l'année en tant que numéro un mondial, l'ogre serbe a égalé le record du champion américain. Comme Pete Sampras en son temps, Novak Djokovic sera en tête du classement ATP en fin de saison pour la sixième fois de sa carrière. Alors qu'il peut désormais manger à la même table que son ainé, Novak Djokovic s'est totalement enflammé.

«Egaler son record est un rêve devenu réalité»