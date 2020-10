Tennis

Tennis : Novak Djokovic justifie son incroyable défaite !

Publié le 31 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Battu par Lorenzo Sonego ce vendredi en quart de finale du tournoi de Vienne, Novak Djokovic a expliqué que cette défaite était notamment dû à sa place de numéro 1 mondial.

Après sa défaite en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Novak Djokovic retrouvait le chemin de la compétition à Vienne. Dans un tournoi très relevé, le numéro un mondial était parvenu à rejoindre les quarts de finale où l’attendait Lorenzo Sonego. Novak Djokovic faisait office de favori face à l’italien, 42 ème au classement ATP. Mais le Serbe n’était pas dans un bon jour et a sombré face à Sonego qui s’est offert la plus belle victoire de sa jeune carrière (6/2 6/1).

« C’est vrai que décrocher la place de numéro 1 mondial a eu un effet sur moi »