Tennis : La sortie surréaliste de Nick Kyrgios sur le tennis !

Publié le 30 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Absent des courts depuis le mois de février, Nick Kyrgios ne fera son retour à la compétition qu’en janvier pour l’Open d’Australie. À défaut de s’illustrer sur les terrains l’Australien s’exprime dans la presse, dans son style habituel.

Les dernières minutes de Nick Kyrgios sur un court en compétition commence à remonter ! L’Australien n’a pas joué depuis février et le tournoi d’Acapulco. Ce qui ne l’a pas empêché de faire parler de lui. Après une polémique suite à ces déclarations envers Pablo Carreño Busta, puis des invectives envers Novak Djokovic après sa disqualification de l’US Open, l’Australien s’est récemment illustré d’une autre manière. Par un hommage vibrant à Rafael Nadal, mais aussi une élogieuse comparaison entre Roger Federer et Michael Jordan.

« Le tennis est un sport de merde »