Tennis

Tennis : Gilles Simon analyse le mental de Djokovic et Federer !

Publié le 30 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que la lutte fait rage pour savoir quel membre du Big 3 deviendra le plus grand tennisman de tous les temps, les avis divergent. Dans son livre, Gilles Simon s’est livré à une analyse de Federer et Djokovic sur le plan mental.

57, c’est le nombre stratosphérique de titres du Grand Chelem que se partagent Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Une domination quasiment sans partage du « Big 3 » qui illustre ce que beaucoup considèrent comme l’âge d’or du tennis. Et si personne n’est en capacité pour l’heure de déterminer lequel des trois est le meilleur, les analyses vont bon train. Gilles Simon a eu l’occasion de les affronter de nombreuses fois au cours de sa carrière. Dans son livre, sorti cette semaine et intitulé Ce sport qui rend fou , le Niçois a décortiqué un aspect qui fait la force de Roger Federer et Novak Djokovic, le mental, dans un passage relayé par WeLoveTennis .

« Novak il bosse, c’est un de ceux qui ne s’en cachent pas »