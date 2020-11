Tennis

Tennis : L'incroyable sortie de Nick Kyrgios

Publié le 8 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu’il n’a plus mis les pieds sur un terrain de tennis depuis février, Nick Kyrgios continue de lâcher des punchlines contre son sport.

Nick Kyrgios est décidément unique dans le monde du tennis. Si l’Australien n’a plus joué depuis février et le tournoi d’Acapulco, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui. Le joueur de 25 ans a récemment déclaré que le tennis était « un sport de merde ». Alors qu’il a déjà atteint la 13e place au classement ATP, le natif de Canberra est aujourd’hui 45e. Même si, certains, à l’image de Dominic Thiem, apprécient grandement Kyrgios, l’Australien a une personnalité qui divise dans le monde du tennis. Il l’a encore montré.

« Je ne vis et ne respire pas le tennis »