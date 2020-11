Tennis

Tennis : Dominic Thiem déclare sa flamme à Nick Kyrgios !

Publié le 2 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Capable du meilleur comme du pire, Nick Kyrgios divise sur le circuit. Souvent décrié, l’Australien peut bénéficier d’un soutien de poids, celui du 3e joueur mondial Dominic Thiem.

Absent des courts depuis le mois de février, Nick Kyrgios fait tout de même parler de lui. Connu pour ses déclarations sans filtre, l’Australien ne fait clairement pas l’unanimité sur le circuit ATP. Ces derniers mois, il s’est notamment illustré en fustigeant Novak Djokovic après son exclusion de l’US Open, pour s’accrocher ensuite avec Boris Becker dans les médias. Et le 44e joueur mondial a récidivé la semaine dernière, en qualifiant le tennis de « sport de merde » dans une nouvelle sortie surréaliste. Et si tout le monde n’apprécie pas spécialement Nick Kyrgios, Dominic Thiem ne cache pas son affection pour lui.

« Il est une belle personne »