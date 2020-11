Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour Londres !

Publié le 9 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Battu en demi-finale du Masters 1000 de Paris par Alexander Zverev, Rafael Nadal n’a toujours pas remporté ce trophée qui lui échappe. Peu importe, l’Espagnol est déjà tourné vers Londres, et sait ce qu’il doit travailler.

À peine touché, revoilà Rafael Nadal debout ! L’Espagnol, pourtant en pleine bourre, a été battu en demi-finale à Paris par Alexander Zverev (6-4 ; 7-5). Une défaite après laquelle il a tenu a encenser son adversaire, pourtant battu en finale par Daniil Medvedev. Mais la saison n’est pas encore terminée pour le Majorquin, à qui il reste l’ATP Finals de Londres, échéance qui rassemble les 8 meilleurs joueurs du classement ATP. Fidèle à lui-même, Rafael Nadal a déjà les yeux rivés sur ce tournoi, et a identifié les quelques points qu’il doit perfectionner pour jouer la gagne, dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Je serai prêt au moment venu »

« Il faut que je fasse quelques ajustements mais mon bilan est assez satisfaisant car j’ai répondu présent, j’étais au rendez-vous. J’ai une semaine devant moi et un peu plus même pour m’entraîner et je pense que je serai prêt au moment venu pour défendre vraiment mes chances. C’est plus sur le revers que j’ai fait quelques fautes inhabituelles. Il faut que je m’améliore à ce sujet. Il faut que je retrouve mes sensations sur le revers. Sur cette surface avec ma frappe, j’ai le sentiment parfois de manquer de puissance. A ce niveau, cela peut être vraiment difficile si je ne trouve pas la bonne longueur, si mon coup n’est pas assez agressif. » Nul doute que Rafael Nadal ajustera son revers, et sera de nouveau un redoutable candidat à la victoire finale à Londres.

