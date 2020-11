Tennis

Tennis : Novak Djokovic livre un des meilleurs souvenirs de sa carrière !

Publié le 10 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Assuré de boucler sa 6e année en tête du classement ATP, Novak Djokovic se présente sans pression pour le Masters de Londres. Le numéro 1 mondial s’est confié sur ce qui selon lui, est un des actes fondateurs de sa carrière.

À 33 ans, Novak Djokovic a encore livré une saison exceptionnelle. Le Serbe, d’ores et déjà assuré de terminer premier au classement ATP, a notamment égalé le record détenu jusqu’ici par Pete Sampras, avec six années bouclées au sommet. Le Masters de Londres, tournoi qui rassemble les huit meilleurs tennismen de la saison, débutera ce lundi et sera le 50e de l’histoire. L’occasion pour le numéro 1 mondial de tenter de l’emporter une sixième fois, 12 ans après sa première victoire dans l’épreuve, à Shanghai. Une échéance que Novak Djokovic considère comme un moment clé de sa carrière, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« Presque le point de départ de m’a carrière »