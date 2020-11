Tennis

Tennis : Medvedev évoque la prochaine échéance après Bercy !

Publié le 9 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev terminera sa saison aux ATP Finals de Londres. Le numéro 5 mondial révèle ne pas viser la victoire finale.

La nouvelle génération prend le pouvoir. Après une finale inédite à l'US Open entre Dominic Thiem et Alexander Zverev, le Rolex Paris Masters a également accouché d'un nouveau vainqueur. Daniil Medvedev a remporté le troisième Masters 1000 de sa carrière. Le Russe s'est qualifié pour la deuxième fois aux ATP Finals, après une découverte délicate l'an dernier. Dans le groupe d'Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal, le Moscovite a perdu ses trois matches, ne remportant qu'un seul set. Une poule pas si anodine. Le taureau de Manacor devait engranger des points pour boucler la saison au sommet du classement ATP. L'Allemand était le tenant du titre, tandis que le Grec était le futur vainqueur de cette édition.

« Le but n'est pas forcément de gagner le tournoi »