Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur pour Londres !

Publié le 9 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Depuis son élimination en quart de finale à Vienne, Dominic Thiem était occupé à soigner une blessure au pied. Désormais rétabli, l’Autrichien a annoncé être fin prêt pour Londres.

Dominic Thiem tentera bien de parachever sa belle saison par un succès à Londres ! Si l’Autrichien a débloqué son compteur en Grand Chelem en remportant l’US Open, cette victoire semble lui avoir coûté beaucoup d’énergie. Le numéro 3 mondial a enchainé par une élimination en quart de finale à Roland-Garros, puis une autre déconvenue au même stade de la compétition à l’ATP 500 de Vienne face à Andrey Rublev. Souffrant du pied gauche, le joueur de 27 ans s’est employé à soigner sa blessure pour être prêt pour l’ultime échéance de l’année.

« Inutile de vous dire que je suis motivé »