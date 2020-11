Tennis

Tennis : Nadal et Djokovic ont les faveurs de Dominic Thiem !

Publié le 16 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après avoir battu Stefanos Tsitsipas pour son entrée aux ATP Finals, Dominic Thiem ne se sent pas favoir. Le numéro 3 mondial place Novak Djokovic et Rafael Nadal au-dessus.

Le tournoi des Maîtres est toujours un moment particulier de la saison. Même quand elle est raccourcie. Le seul tournoi ATP organisé avec des poules. Le seul tournoi à ne réunir que des grands noms. Les huit meilleurs joueurs de la saison se retrouvent à Londres avec des ambitions. Novak Djokovic peut s'emparer d'un nouveau record. En s'imposant, le numéro 1 mondial deviendrait le joueur le plus titré des ATP Finals avec six titres, comme Roger Federer. Rafael Nadal, quant à lui, court après son premier sacre. Les Masters ont débuté ce dimanche avec des victoires de Dominic Thiem et Rafael Nadal. L'Autrichien a pris sa revanche sur Stefanos Tsitsipas après la finale de la dernière édition.

« Les huit joueurs sont en forme, Nadal et Djokovic sont au-dessus »