Tennis

Tennis : Daniil Medvedev annonce la couleur pour les ATP Finals

Publié le 15 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Joueur en forme en cette fin de saison, Daniil Medvedev débarque à Londres pour disputer les ATP Finals sûr de lui.

Daniil Medvedev peut-il faire aussi bien qu’à Paris-Bercy ? Présent à Londres pour disputer les ATP Finals qui démarrent ce lundi, le joueur de 24 ans reste sur une victoire dans le tournoi parisien, battant en finale Alexander Zverev (5-7, 6-4, 6-1). Le Russe retrouvera d'ailleurs l’Allemand à Londres puisqu’ils ont été placés dans le même groupe aux côtés de Novak Djokovic et Diego Schwartzman. Alors qu’il vient d’obtenir le meilleur classement de sa carrière (4e), Daniil Medvedev (24 ans) n’a plus de complexe d'infériorité à avoir.

« J’arrive à Londres avec l’envie de poursuivre cette bonne dynamique »