Tennis

Tennis : L'aveu de Rafael Nadal !

Publié le 14 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

A quelques jours du début des ATP Finals, Rafael Nadal a tenu à revenir sur ses difficultés à imposer son jeu et remporter des titres en Indoor, tentant de trouver une explication.

Quelques jours après son élimination prématurée lors du Masters de Paris, Rafael Nadal va tenter de décrocher un dernier titre cette saison avec les ATP Finals de Londres. Toutefois, l'Espagnol aura fort à faire face aux meilleurs joueurs du classement ATP, alors qu'il s'est régulièrement retrouvé en difficulté en Indoor au cours des dernières saisons. La saison dernière, Rafael Nadal n'est même pas parvenu à passer les phases de groupes des ATP Finals, un titre qui manque toujours à son palmarès, à l'image du Master de Paris, également en Indoor. Interrogé sur cette difficulté à jouer sur cette surface et ses ambitions pour le dernier tournoi de l'année 2020 lors du Media Day, Rafael Nadal a tenté de se justifier...

« Peut-être que mon jeu n’est pas adapté à l’indoor »