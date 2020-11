Tennis

Tennis : Medvedev raconte la saveur de son titre à Bercy !

Publié le 9 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Tombeur d'Alexander Zverev en finale du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev a remporté son troisième en Masters 1000. Le numéro 5 mondial remporte ainsi un titre dans son pays d'adoption.

Daniil Medvedev cultive la différence. Le Moscovite apporte de la nouveauté sur le circuit. Tant par son jeu que par son attitude. En progrès constant, le numéro 5 mondial a atteint sa première finale de Grand Chelem lors de l'US Open 2019. Contre vents et marées. Surtout, contre le public. Atypique, Bear est comme un ours en cage. Mais le Russe ne se laisse pas abattre par les mauvaises pensées. Et les résultats suivent. Ce dimanche, Daniil Medvedev a ajouté le Rolex Paris Masters à son palmarès, en battant Alexander Zverev en finale. Mené d'une manche, le Russe a trouvé la clé pour renverser son adversaire. C'est le troisième titre en Masters 1000 pour Daniil Medvedev après Cincinnati et Shanghai en fin de saison dernière. Une belle série. Le grand droitier se retrouve côte à côte avec Novak Djokovic. Les deux hommes se partagent les six derniers Masters 1000 avec trois sacres chacun.

« Gagner, ici, à Bercy, en France, c'est vraiment beau »