Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur avant le Masters de Londres !

Publié le 14 novembre 2020 à 19h35 par A.D.

Ce dimanche, Rafael Nadal fera son entrée en lice au Masters de Londres. Avant d'affronter Andrey Rublev pour son premier match, le Majorquin a fait passer un message fort.

Sorti par Alexander Zverev en demi-finale du Masters de Paris, Rafael Nadal tentera de faire mieux à Londres. Et cela passera par une bonne entrée en matière. Dans le groupe de Dominic Thiem et de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal jouera son premier match face à Andrey Rublev ce dimanche. Avant de faire ses débuts au Masters de Londres, Rafael Nadal a fait part de sa grande motivation et a expliqué qu'il se sentait prêt à casser la baraque.

«Je pense que je serai prêt»