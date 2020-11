Tennis

Tennis : Un bilan de la saison ? Novak Djokovic s’enflamme !

Publié le 14 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

En 2020, Novak Djokovic a de nouveau tutoyé les sommets du tennis mondial. Hormis la crise sanitaire, le Serbe a tiré un bilan positif de cette saison qui se termine.

Il finira de nouveau en tête du classement ATP. Avec plus de 2000 points d’avance sur son dauphin, Rafael Nadal, Novak Djokovic est toujours le patron du tennis mondial. Vainqueur de son huitième Open d’Australie en janvier dernier, le Serbe aura aussi dégoupillé à l’US Open, heurtant involontairement une juge avec une balle, avant de terminer sur une finale à Roland-Garros, seulement battu par le maître des lieux, Nadal. Alors que l’ATP Finals démarre ce lundi, Novak Djokovic a dressé un bilan plus qu'honorable de son année.

« Tennistiquement, 2020 a été une super saison »