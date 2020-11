Tennis

Tennis : Rafael Nadal réagit au tirage au sort de l’ATP Finals !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après une élimination en demi-finale au Masters 1000 de Paris, Rafael Nadal tentera de l’emporter à Londres pour l’ATP Finals. L’Espagnol sera opposé en poules à Andrey Rublev, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas.

Après avoir une nouvelle fois échoué dans la conquête du titre du Masters 1000 de Paris, revoilà déjà Rafael Nadal en selle pour s’imposer à Londres. Lundi prochain débutera l’ATP Finals, tournoi qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison. Le favori Novak Djokovic, auréolé de son statut de numéro 1, a hérité dans sa poule de Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Diego Schwartzman. Le Majorquin, qui a déjà ciblé ses points perfectibles avant le tournoi, devra se défaire de Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev.

« Le premier match sera fondamental »