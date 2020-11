Tennis

Tennis : La déclaration forte de Dominic Thiem sur l'année 2020 !

Publié le 15 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après une saison écourtée et disputée sans public, les meilleurs joueurs de la saison se retrouvent aux ATP Finals. Vainqueur de son premier match, Dominic Thiem a comparé cette année aux précédentes.

Un air de revanche. Alors que les ATP Finals 2019 s'étaient achevés par la victoire de Stefanos Tsitsipas contre Dominic Thiem en finale, les deux joueurs se sont retrouvés dimanche pour l'ouverture de l'édition 2020. Et cette fois, l'Autrichien a pris le meilleur sur son adversaire. Le numéro 3 mondial s'est imposé 7-6 4-6 6-3, au terme d'un match compliqué de plus de deux heures. Une victoire importante dans un groupe qui s'annonce serré. Avec un Rafael Nadal en quête d'un premier titre et un Andrey Rublev en forme, chaque partie pourrait être décisive.

« Jouer sans public, c'est aussi fatigant que de vivre dans une bulle »