Tennis

Tennis : Dominic Thiem se livre sur les prochains Jeux Olympiques !

Publié le 14 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Initialement, Dominic Thiem ne voulait pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais avec le report des Jeux, l’Autrichien se dit maintenant prêt à se rendre au Japon.

Dominic Thiem arrive à maturité. À 27 ans, l'Autrichien est désormais troisième mondial et vient de remporter son premier tournoi du Grand Chelem à l’US Open, battant en finale l’Allemand Alexander Zverev. Également double finaliste à Roland-Garros, Rafael Nadal lui résiste encore pour être sacré Porte d’Auteuil. À partir de ce lundi, Dominic Thiem participe au dernier tournoi de la saison, l’ATP Finals, qui regroupe les huit meilleurs joueurs du monde. C’est donc tout naturellement que l’Autrichien à de nouveaux objectifs en tête. Il est déjà focalisé sur la prochaine saison, et notamment les Jeux Olympiques.

« La stabilité, c'est une des clés pour performer »