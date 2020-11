Tennis

Tennis : Federer voit grand pour son retour !

Publié le 18 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Eloigné des courts depuis de longs mois, Roger Federer espère faire son retour à l'occasion de l'Open d'Australie en janvier 2021. Récemment sorti du top 4 au classement ATP, le Suisse a hâte de retrouver la compétition à 100% de sa forme.

Près d'un an après son dernier match, Roger Federer devrait faire son retour lors de l'Open d'Australie pour le premier Grand Chelem de 2021. Eliminé en demi-finale face à Novak Djokovic cette saison, le Suisse s'est par la suite blessé avant de rechuter en juin, le contraignant à mettre un terme à sa saison. A 39 ans, Roger Federer n'a toutefois pas pensé à la retraite, et a récemment affiché son souhait de retrouver le meilleur de sa forme et d'être de nouveau compétitif, alors qu'il est récemment sorti du Top 4 du classement ATP. Au cours d'un entretien accordé à Uniqlo, Roger Federer a annoncé la couleur sur son retour sur les courts.

« Je pense sincèrement qu’il y a encore des choses à faire »