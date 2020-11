Tennis

Tennis : Alexander Zverev répond à son tour à Novak Djokovic !

Publié le 17 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

En étant favorable à une transformation du format des tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic semble avoir ouvert un débat important. Interrogé sur le sujet, Alexander Zverev s’est vivement opposé au point de vue du Serbe.

Et si les tournois du Grand Chelem devaient évoluer ? Cette question semble être sur toutes les lèvres depuis le début de l’ATP Finals, à Londres. En marge de son entrée en matière réussie face à Diego Schwartzman (6-2, 6-3), Novak Djokovic s’est prononcé favorablement à une révision des tournois majeurs, de trois à deux sets gagnants. Une formule qui mettrait fin aux rencontres légendaires dont l’issue n’est parfois connue qu’au terme de cinq heures de jeu, si ce n’est plus. Une hypothèse non-envisageable pour Rafael Nadal, comme pour d’autres cadors de la balle jaune.

« Tu ne changes pas l'histoire du tennis comme ça »