Tennis : Quand Andy Murray compare Medvedev à Federer !

Publié le 15 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que les ATP Finals démarrent à Londres ce lundi, Daniil Medvedev est particulièrement en forme. Andy Murray s’est d’ailleurs montré dithyrambique à son sujet.

À partir de lundi, les huit meilleurs joueurs mondiaux s’affronteront lors des ATP Finals à Londres. Récent vainqueur du Masters de Paris-Bercy, Daniil Medvedev s’y présente sûr de ses qualités. S’il sera dans une poule aux côtés de Novak Djokovic, Alexander Zverev et Diego Schwartzman, le Russe est également finaliste du dernier US Open. Le 4e mondial n’a que 24 ans mais il est en pleine progression. L’ancien numéro 1 mondial et vainqueur du tournoi des maîtres en 2016, Andy Murray, a d'ailleurs osé la comparaison avec Roger Federer.

« Même s’il n’a pas l’air aussi classe que Roger, il sait gagner »