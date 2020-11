Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour les ATP Finals !

Publié le 15 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Eliminé dès les phases de groupes la saison passée, Novak Djokovic compte bien prendre sa revanche lors des ATP Finals, un tournoi qu'il apprécie, mais qu'il qualifie comme le plus difficile de la saison.

Après la frustration de sa disqualification à l'US Open et de sa lourde défaite en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a l'occasion de finir l'année de la meilleure des manières lors des ATP Finals. S'il est assuré de terminer la saison en tête du classement ATP, le Serbe cherchera probablement à prendre sa revanche par rapport à la saison passée, où il n'avait pas réussi à sortir de son groupe. Interrogé sur l'importance de ce tournoi, Novak Djokovic a affirmé qu'il s'agissait probablement du plus difficile de la saison, alors qu'il réunit les huit meilleurs joueurs au classement ATP...

« A chaque match que vous jouez, vous affrontez l'un des huit meilleurs joueurs du monde »