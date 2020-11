Tennis

Tennis : Djokovic affiche des grandes ambitions pour la fin de sa carrière !

Publié le 13 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic refuse d'envisager la retraite, le numéro 1 mondial prépare sa fin de carrière. Les plans du Joker sont déjà tout prêts.

Performer au-delà de 30 ans semblait être une utopie tennistique. Mais la génération du Big Three a transformé cela réalité. Roger Federer (39 ans), Rafael Nadal (34 ans) et Novak Djokovic (33 ans) ont permis de croire à l'allongement des carrières également dans le monde de la petite balle jaune. Les trois géants occupent d'ailleurs le podium des plus vieux numéro 1 mondiaux. Une preuve de leur incroyable longévité. Et les statistiques prennent de plus en plus d'ampleur sur le circuit ATP face à la course acharnée pour désigner le GOAT . Chacun ses records. A Novak Djokovic les Masters 1000, à Roger Federer et Rafael Nadal les Grand Chelem. Mais les musiciens ne sont payés qu'à la fin du bal.

« Il me reste deux ou trois ans pour gagner des Grand Chelem »