Tennis

Tennis : Federer évoque son rôle de modèle pour la nouvelle génération

Publié le 12 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis, Roger Federer est revenu sur son rôle de modèle pour les plus jeunes et d'ambassadeur de son sport.

Si Roger Federer vient de sortir du top 4 au classement ATP pour la première fois depuis mars 2019, cela n'enlève rien au talent de la légende. Blessé depuis février, le Suisse n'a plus disputé un tournoi majeur depuis l'Open d'Australie, en janvier. Le premier Grand Chelem de la saison au calendrier est par ailleurs l'objectif de Roger Federer pour son retour, alors qu'il a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison en juin après une rechute. Au cours d'un entretien pour BecomingX , l'ancien numéro 1 mondial s'est ainsi exprimé sur son rôle de héros pour les plus jeunes.

« Les héros sont vraiment importants »