Tennis : L'incroyable confidence de Federer sur sa grande première !

Publié le 10 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Avec 20 titres du Grand Chelem et une longévité détonante, Roger Federer est un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Pourtant, tout n'avait pas commencé pour le mieux.

Le succès appelle le succès. La défaite appelle le travail. Tous les grands champions sont forcément passés par des moments de doute. Reconnu pour son jeu, Roger Federer a aussi su s'installer dans le temps. Désormais, le joueur suisse est considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire. La course au GOAT est d'ailleurs très disputée avec ses actuels rivaux : Novak Djokovic et Rafael Nadal. Une chose est sûre, le joueur de 39 ans laissera forcément une trace dans le monde de la petite balle jaune. Depuis son premier sacre en Grand Chelem à Wimbledon en 2003, Roger Federer a parcouru beaucoup de chemin.

« J'ai perdu mon tout premier match 6-0 6-0 »