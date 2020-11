Tennis

Tennis : Thiem prend position sur le débat des tournois du Grand Chelem

Publié le 18 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

En soumettant l’hypothèse d’une révision des tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic a choqué son monde. Les avis sur la question se multiplient, et Dominic Thiem semble très satisfait de la formule actuelle.

« Je suis plutôt un partisan des deux manches gagnées sur trois, de partout. Même si les Grands Chelems ont une longue tradition et histoire. » Par ces mots, prononcés au détour de son entrée en lice à l’ATP Finals, Novak Djokovic a touché un sujet sensible. Doit-on révolutionner les tournois du Grand Chelem ? Depuis, nombreux sont les acteurs de la balle jaune à avoir exprimé leur avis. Et les joueurs engagés dans le tournoi de Londres sont forcément sollicités. En marge de sa victoire retentissante face à Rafael Nadal, Dominic Thiem n’a pu se soustraire au débat, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« C’est comme ça depuis toujours »