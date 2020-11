Tennis

Tennis : Rafael Nadal positive malgré sa défaite contre Thiem !

Publié le 17 novembre 2020 à 22h35 par A.D.

Ce mardi, Rafael Nadal s'est incliné face à Dominic Thiem à Londres. Malgré tout, le numéro 2 mondial préfère voir le verre à moitié plein à l'issue de cette défaite.

Après sa victoire face à Andrey Rublev, Rafael Nadal s'est frotté à Dominic Thiem ce mardi. Pour son deuxième match au Masters de Londres, le numéro 2 mondial s'est incliné au terme de deux sets très serrés (7-6, 7-6). Malgré sa défaite, Rafael Nadal est content de sa prestation face à Dominic Thiem. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le Majorquin a analysé son combat face à l'Autrichien avant de faire passer un message positif.

«J'ai perdu mais je suis content de la façon dont j'ai joué»